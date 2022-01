Música callada - Josep Colom, ©

Le célèbre pianiste espagnol est de retour avec un album consacré à la Música callada de Federico Mompou. Un disque de 29 plages et paru chez Eudora Record. On écoute !

Josep Colom naît à Barcelone en 1947. Aidé par ses parents, il choisit son chemin de carrière très tôt... la musique ! Durant sa jeunesse, il gagne plusieurs concours en Espagne qui l'aident à se faire un nom. Plusieurs années plus tard, le ministère espagnol de la Culture lui décerne le Prix national de la musique. Au cours des années 80, il fait de plus en plus d'apparitions publiques et se place sur la scène internationale.

Le pianiste joue souvent en France où il vit plusieurs années durant ses études à l'Ecole Normale de Musique de Paris. C'est également en France qu'il réalise la plupart de ses enregistrements avec des albums de compositeurs aussi divers que Falla, Brahms ou Franck entre autres. Son tempérament réservé fait qu'il se sent plus à l'aise dans le monde du récital et de la musique de chambre.

Josep Colom nous livre un nouvel enregistrement de la Música callada de Federico Mompou, 32 ans après avoir gravé l'intégrale du compositeur. La Música callada de Mompou est une œuvre très spéciale et insaisissable du répertoire pour piano. Leurs pièces parlent avec une simplicité minimaliste ; comme l'a déclaré Mompou lui-même :