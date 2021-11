Mozart : Symphonies n°39-41 – Antonello Manacorda

Qualifié d'italien avec une forte affinité pour le répertoire allemand, Antonello Manacorda le prouve une nouvelle fois avec son nouvel album sorti le mois dernier chez Sony Classical.

La polyvalence d'Antonello Manacorda en tant que chef d'orchestre est enracinée dans la richesse de son parcours musical et culturel : né dans une famille franco-italienne à Turin, éduqué à Amsterdam et résident de longue date à Berlin. Il a initié le Malher Chamber Orchestra avant d'étudier sous la direction du légendaire chef d'orchestre finlandais Jorma Panula. Aujourd'hui, Antonello Manacorda se produit dans les maisons les plus renommées ainsi qu'à la tête de grands orchestres symphoniques. Au cœur de son travail se trouve la Kammerakademie Postdam, un ensemble qu'il a formé en tant que directeur artistique depuis 2010 et qui a produit une série d'enregistrements primés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

C'est avec son ensemble qu'il sort son nouvel opus, Mozart : Symphonies N°39-41, chez Sony Classical. Ils s'attaquent à trois oeuvres orchestrales comptant parmi les plus populaires de Mozart. Leur objectif : donner à ces symphonies un nouveau souffle, les moderniser. Le musicologue italien Massimo Mila les a décrites comme "thèse, antithèse et synthèse" et Manacorda rétorque :

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.