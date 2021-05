Arensky, Rachmaninov : Oeuvres pour deux pianos - Książek Piano Duo

Voici un disque d'œuvres pour deux pianos interprétées par le duo Ksiazek qui nous vient de Pologne. On y trouve un tube du deux pianos - la première suite de Rachmaninov - et des œuvres qu’on entend beaucoup plus rarement, comme les trois suites pour deux pianos d’Arensky.

Les suites pour deux pianos d'Arensky ont été écrites à 15 ans d’intervalle et on voit à quel point le langage du compositeur a évolué durant ces années, à quel point il s’est complexifié et densifié. En revanche, ce qui n’a pas changé, c’est bel et bien la virtuosité qu’il exige de ses interprètes : il faut être sûre de soi et de son partenaire !

Les deux pianistes n’ont pas le droit à l’erreur et doivent être précis pour rendre justice à cette musique pleine de couleur et de théâtre.

La 2e suite par exemple nous emmène dans une sorte de Carnaval Schumannien. On y croise une coquette, un polichinelle, un rêveur ou encore une danseuse.