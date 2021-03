Mozart : Sonates pour piano (vol.3) - Jean Muller

Le pianiste luxembourgeois Jean Muller poursuit son intégrale des Sonates pour piano de Mozart avec la parution d'un 3ème volume et qui comprend 4 nouvelles sonates : les sonates n°2, n°8, n°10 et n°16.

“Tout est joué avec style dans un souci de ne jamais déformer la musique par l'excentricité. D'autres interprétations peuvent éclairer plus brillamment les nombreuses facettes de ces œuvres, mais Jean Muller est un guide perspicace de cette musique”.

Ce sont les mots d'un critique après l’écoute du second volume de l’intégrale des sonates de Mozart menée par Jean Muller.

Le 3ème volume sort aujourd’hui et présente donc quatre nouvelles sonates avec toujours cette même ligne directrice dans l’interprétation, assumée depuis le début : mettre en avant le génie dramatique de Mozart. Sans oublier son humour !

Le jeu reste clair, maîtrisé jusque dans les moindres nuances.

Programme du disque

Sonate No. 10 en Do Majeur, K. 330

Sonate No. 2 en Fa Majeur, K. 280

Sonate No. 8 en La Mineur K. 310

Sonate No. 16 en Do Majeur, K. 545 "Semplice"