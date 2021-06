Mozart Momentum 1785 - Leif Ove Andsnes, Mahler Chamber Orchestra

"Mozart Momentum", l'histoire d'un moment clé dans la vie de Mozart. Voici le nouveau projet du pianiste Leif Ove Andsnes qui s'est lancé un nouveau défi.

En compagnie des musiciens du Mahler Chamber Orchestra, le pianiste Leiv Ove Andsnes a choisi d'explorer les œuvres écrites par Mozart en 1785 et 1786, deux années qui ont vu la naissance de certaines de ses plus grands chefs d’œuvre.

Du côté des concertos, Mozart réinvente le genre, le rend dramatique, change le rapport entre solistes et orchestre et ouvre ainsi la voie aux romantiques. Les concertos seront majoritaires dans ce projet, mais le pianiste a également voulu enregistrer quelques œuvres de musique de chambre ou des pièces pour piano seul.

Sur ce premier opus, on trouve donc le Quatuor n°1 avec piano et la Fantaisie en ut mineur.

"Avec Mozart, le concerto devient un mini-opéra. J’aime chez lui ce sentiment partagé avec Schubert qu’un oeil vous sourit tandis que l’autre pleure”