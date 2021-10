Mozart - Julien Chauvin & le Concert de la Loge

Nouveau cycle dédié à Mozart pour Julien Chauvin et le Concert de la Loge. On vous en parle !

C'est en 2015 que Julien Chauvin, violoniste, fonde un nouvel ensemble sur instruments anciens avec l'ambition de faire revivre le chaînon essentiel de l'histoire musicale française : Le Concert de la Loge Olympique. Crée en 1783 par le comte d'Ogny, cet orchestre était alors considéré comme l'un des meilleurs d'Europe et resta célèbre pour sa commande des Symphonies parisiennes à Joseph Haydn.

De nos jours, l'ensemble n'est plus olympique, le Comité national olympique s'étant opposé à l'usage de l'adjectif. Cependant, il propose des programmes de musique de chambre, symphonique ou lyrique, dirigées du violon ou de la baguette et défend un large répertoire, allant de la musique baroque à celle du début du XXe siècle.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À réécouter AUDIO 43 min émission L'invité du jour Julien Chauvin, violoniste et directeur musical du Concert de la loge

Le 15 octobre est paru le nouvel enregistrement de Julien Chauvin et son ensemble chez Alpha Classics avec un cycle dédié à Mozart. Ce projet s'inscrit dans la continuité naturelle du travail de redécouverte effectué par Julien Chauvin autour de l'interprétation de la musique d'Haydn et de ses contemporains à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Ce premier enregistrement rassemble la majestueuse et grandiose Symphonie n°41 en ut majeur dite "Jupiter",leConcerto pour violon et orchestre n°3 en sol majeur _ et l'Ouverture des Noces de Figaro._ Julien Chauvin est bien sûr le soliste du concerto pour violon et avec le Concert de la Loge, ils entament un marathon en terres mozartiennes qui promet d'être réellement électrisant !