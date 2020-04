Mozart et Salieri - Prague Sinfonia Orchestra, Christian Benda

Rivalité entre ces deux compositeurs ? C’est la question posée dans ce nouvel opus dirigé par le violoncelliste devenu chef, Christian Benda.

[première diffusion : 08 avril 2019]

"Rivalité", c’est le titre de ce disque dont la pochette met en scène les silhouettes de Salieri et Mozart, séparées par une paire de gants de boxe. Connue depuis la mort de Mozart, romancée par le réalisateur Milos Forman, la rivalité qui aurait existé entre les deux musiciens fascine depuis toujours.

Avec cette question : Salieri a-t-il empoisonné Mozart ?

Les musiciens de ce disque ne sont pas dupes : le titre de leur disque est d’ailleurs rivalité… avec un point d’interrogation ! Il y eut sûrement jalousie, il y eut certainement rivalité… mais il y eut aussi respect et admiration. Salieri dirigea d’ailleurs la première de la symphonie en sol mineur et Mozart raconte à Constance que lors d’un de ses concerts, “il n’y eut pas une pièce qui n’arrachât à Salieri un bravo” enthousiaste. Mozart et Salieri laissent même une composition commune écrite en 1785 et que l’on retrouve au programme de ce disque.

Également au programme, de nombreuses ouvertures. Et au jeu de la comparaison, Mozart s’en sort haut la main. A l’écoute, c’est cruel, mais cela nous rappelle aussi que le génie est unique.