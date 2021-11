Mirrors - Jeanine De Bique, © *

Le 22 octobre dernier sortait le premier album de Jeanine De Bique. Accompagnée par le Concerto Köln, la cantatrice met en lumière les airs baroques et aujourd'hui, c'est elle qui est mise à l'honneur dans En Pistes !

Originaire de Trinité-et-Tobago, Jeanine De Bique étudie à la Manhattan School of Music et se distingue lors de nombreux concours de chant internationaux. En 2011, elle est finaliste des Metropolitan Opera National Council Auditions et reçoit une bourse. Six ans plus tard, elle fait ses débuts au Festival de Salzbourg dans le rôle d'Annio de La Clémence de Titus. De nombreux rôles suivront à travers les opéras du monde entier.

Ces dernières années, elle a acquis une reconnaissance internationale pour sa présence dramatique ainsi que sa polyvalence. On la décrit comme possédant une richesse infinie de couleurs et un timbre radieux et flottant.

Accompagnée par le célèbre orchestre baroque Concerto Köln, sous la direction de Luca Quintavalle, la cantatrice sort son premier album Mirrors chez Berlin Classics. L'album comprend trois enregistrements en première mondiale composés par Handel et ses contemporains : Graun, Broschi et Telemann. Le répertoire, s'adaptant au tempérament extraordinaire de la voix de Jeanine De Bique, est conçu pour être riche en contraste et permet à la floraison des couleurs de sa voix de s'épanouir.

Dans cet opus, les protagonistes féminines sont placées au centre. Ces personnages féminins audacieux qui, malgré les coups du sort, sont finalement récompensés pour leur ténacité, leur pardon et leur amour. Emue d'admiration et de compassion, la cantatrice reconnaît l'occasion unique de célébrer la diversité de l'expérience féminine.

Mirrors explore les relations humaines d'une manière musicalement entraînante et reflète la volonté de la chanteuse de refléter la richesse de son bagage culturel.

Sa collaboration avec l'orchestre s'est avérée très inspirante, elle dit :

Il semble que tout ce qui m'a façonnée en tant que personne et en tant que musicienne m'a donné les moyens de répondre aux exigences musicales et émotionnelles du programme. Avec Concerto Köln et Luca Quintavalle, je savais que j'avais trouvé les meilleurs partenaires d'interprétation.