Mendelssohn: Symphonies Nos. 1 & 3 - Swedish Chamber Orchestra, Thomas Dausgaard, © *

Le label BIS poursuit son exploration de l’œuvre orchestrale de Mendelssohn avec le Swedish Chamber Orchestra sous la direction de Thomas Dausgaard. C'est notre disque du jour !

Ayant commencé leur collaboration en 1997, l'Orchestre de chambre suédois et son chef lauréat Thomas Dausgaard ont développé un partenariat inhabituellement étroit. Nulle part cela n'est démontré plus clairement que dans leurs cycles des symphonies de Schumann, Schubert et, plus récemment, Brahms – des performances qui ont été caractérisées par les critiques comme diversement « fraîches », « vivantes », « transparentes » et « vivifiantes ».

De Mendelssohn, l'équipe a déjà enregistré la musique de scène de A Midsummer Night's Dream, une sortie décrite comme « capturant l'esprit inimitable de Mendelssohn » sur le site Web Crescendo. Le SCO et Thomas Dausgaard retournent en Écosse, avec la Symphonie « Scottish » de Mendelssohn. Cela a commencé en 1829, après un séjour à Londres au cours duquel le compositeur a dirigé sa Symphonie n° 1, également incluse sur ce disque. L'imagination de Mendelssohn était souvent alimentée par les impressions de la nature, et l'Écosse était le paysage romantique par excellence, célèbre pour ses paysages accidentés des Highlands et ses airs mélancoliques. « Je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé le début de ma symphonie « écossaise » », écrit-il à ses parents après une visite à la chapelle en ruine du palais de Holyrood à Édimbourg.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.