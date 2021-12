Marin Marais: Pièces de viole, Livre I - Atsushi Sakai, Christophe Rousset, Marion Martineau, © *

Le violoncelliste Atsushi Sakai s'entoure du claveciniste Christophe Rousset et de la joueuse de viole Marion Martineau. Ensemble, ils signent un nouvel enregistrement consacré à Marin Marais sur le label Aparté.

Marin Marais demeure l’une des figures les plus importantes du baroque français. À la fois virtuose de la viole, pédagogue et compositeur, il laisse derrière lui une œuvre variée, et qui fait montre d’une fécondité d’inspiration saisissante. Cinq livres de pièces pour viole jalonnent sa vie : publiés entre 1686 et 1725, ces recueils destinés à la viole seule ou accompagnée constituent à la fois une remarquable synthèse des usages de l’époque autant qu’ils témoignent de l’essor de l’instrument. Sa musique, souvent intimiste, exerce des séductions bien éloignées des fastes de la Cour, appelant tout un imaginaire en clair-obscur.

Atsushi Sakai consacre une série discographique à cet ensemble singulier, dont le présent enregistrement constitue un premier volet articulé autour du Premier livre, ouvrage de transition qui consacre le raffinement du style français. Atsushi Sakai s’entoure pour cette aventure de la violiste Marion Martineau et du claveciniste Christophe Rousset, trio déjà brillamment distingué dans ses parutions consacrées à Forqueray et Couperin.

