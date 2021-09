Lully, Charpentier & Desmarets : Passion - Véronique Gens / Les Surprises / Louis Noël Bestion de Camboulas

Il y a des rencontres qu'on n'oublie pas. C'est le cas de Véronique Gens et Louis Noël Bestion de Camboulas qui, en 2018, donnent un concert ensemble avec l'Ensemble Les Surprises dans le cadre du festival d'Ambronay. Après leur représentation, ils se rendent compte qu'ils nourrissent une passion commune : la musique baroque française !

à réécouter AUDIO 1h 53mn émission Musique matin La Matinale avec Véronique Gens

Cet album signe le grand retour de Véronique Gens à la musique baroque et particulièrement à Lully qui a marqué le début de sa carrière.

On y retrouve des oeuvres connues du célèbre compositeur de Louis XVI telles que le Bourgeois Gentilhomme mais certaines pages plus rares font aussi leur apparition. Ces dernières ont toute un point commun : des rôles de femmes puissantes qui aiment mais qui ne sont pas aimées en retour. Amertume, jalousie, vengeance et passion sombre... voilà ce qu'incarne parfaitement la chanteuse lyrique française accompagnée de Louis Noël Bestion de Camboulas et son ensemble Les Surprises.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Retrouvez un extrait de cette fameuse rencontre au Festival d'Ambronay :