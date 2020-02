Luciano Berio par le Sinfonieorchester Basel et Ivor Bolton

Dans ce nouvel opus, Ivor Bolton et son orchestre symphonique de Bâle rendent hommage Luciano Berio l’arrangeur.

Le musicien italien mort en 2003 a tout au long de sa vie arrangé, orchestré et transformé la musique de ces prédécesseurs, de Bach à Mahler, de Brahms à Falla. Même les Beatles ont pu voir certains de leurs tubes métamorphosés en ballade baroque. La soprano Sophia Burgos et le ténor Benjamin Appl rejoignent le chef pour nous faire découvrir cet univers musical singulier et surtout très créatif !