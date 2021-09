Louise Farrenc : Symphonies 1 & 3 - Insula Orchestra / Laurence Equilbey

Jeanne-Louise Dumont, plus connue sous le nom de Louise Farrenc (1804 - 1875) est une professeur de piano, compositrice et pianiste parisienne. Elle fait partie, avec Clara Schumann et Fanny Mendelssohn, des grandes compositrices de la période romantique.

C'est avec Aristide Farrenc, son mari et l'aide d'autres grands musiciens de son temps qu'elle réussit une carrière de pédagogue au conservatoire national de Paris et compositrice. Non sans mal car la tradition de l'époque voudrait que seuls les hommes puissent écrire de la musique. Son époux, par contre, sait reconnaitre le talent de sa dulcinée et ensemble, ils décident d'éditer sa musique.

Des œuvres de musique de chambre, d'autres pour piano seul mais aussi trois symphonies.

Depuis longtemps, Laurence Equilbey - qu'on ne présente plus - milite pour la reconnaissance de Louise Farrenc.

Elle le fait encore à merveille en dirigeant l'Insula Orchestra dans cet opus reprenant les Symphonies 1 & 3 de la grande compositrice du 19ème siècle.