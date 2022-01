Long ago and far away - Richard Balcombe, Royal Philharmonic Orchestra, Graham Bickley, Mary Carewe, © *

Plongée au coeur de l'amour et de la romance avec cet album dédié aux standards du siècle passé. Des oeuvres réarrangées pour l'occasion par Richard Balcombe. L'album est paru en octobre dernier sous le label Naxos.

Il y a quelques semaines, en septembre dernier, on consacrait une semaine au Royal Philharmonic Orchestra. Un orchestre connu pour son répertoire élargi, qui repousse les limites et décloisonne le monde classique en enregistrant aussi bien des bandes sonores de jeux vidéo, de films ou en travaillant avec des super stars de la pop.

Aujourd'hui, on vous en parle à nouveau grâce à ce disque reprenant les standards du siècle dernier. Des classiques du XXème siècle réarrangés par le chef Richard Balcombe. Qu'ils soient écrits pour des films, des revues ou des comédies musicales, ou spécifiquement pour les chanteurs les plus renommés de l'époque, tous les plus grands compositeurs et paroliers de l'époque sont représentés dans cette nouvelle collection exceptionnelle.

Ces standards de la chanson d'amour, de Gershwin en passant par Patrick Rodgers, sont interprétés avec les voix - parfaites pour le genre - de Mary Carewe et Graham Bickley. Grâce aux arrangements éblouissant du chef, au jeu de son orchestre et aux voix des deux chanteurs, on se retrouve porté à Broadway et sa romance caractéristique.