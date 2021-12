Licht der Welt (A Christmas Promenade) - Christiane Karg, Gerold Huber, © *

La soprano allemande, grandement saluée par la critique, revient avec un disque consacré à Noël et plein de découvertes ! Elle est accompagnée de son esprit d'enfant mais aussi de Gerold Huber au piano.

Née en Bavière dans une famille de confiseurs, Christiane Karg a étudié le chant au Mozarteum de Salzbourg et au Studio international d’opéra de Hambourg avant de rejoindre la troupe de l’Opéra de Francfort. Récitaliste et concertiste d’exception, elle a reçu en 2018 le prestigieux prix Brahms.

Elle fait également une remarquable carrière à la scène, saluée pour ses interprétations de Mélisande, Blanche (Dialogues des carmélites), Pamina (La Flûte enchantée), Susanna et la Comtesse (Les Noces de Figaro), Fiordiligi (Così fan tutte), Sophie (Le Chevalier à la rose), Zdenka (Arabella) et Micaëla (Carmen), entre autres.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À lire aussi article La soprano Christiane Karg lauréate du Prix Brahms 2018

Après un récital Mahler exceptionnel à bien des égards, Christiane Karg et ses invités nous convient à une promenade de Noël. Retrouvant son regard et sa sensibilité d’enfant, mais sans rien abdiquer de son art de "Liedersängerin", la soprano allemande ouvre ces pages aussi charmantes que méconnues issues des répertoires allemands, français, mais aussi espagnols, basques et scandinaves… Que de découvertes !