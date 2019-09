Bela Bartok et Sandor Veress par la violoniste Vilde Frang et ses compères

Ce sont de fins musiciens qui se sont retrouvés pour jouer deux pages de musique hongroise. La violoniste Vilde Frang, l’altiste Lawrence Power et le violoncelliste Nicolas Altstaedt, entre autres, explorent deux chefs d’oeuvre du 20e siècle : le quintette avec piano de Bartok. Et le trio à cordes de son disciple et élève Sandor Veress.

Deux pièces à l’esthétique très différente. Le quintette de Bartok est une oeuvre romantique, qui regarde vers les grands maîtres du passé. Alors que le trio de Veress, composé en 1954, regarde du côté de la modernité. C’est une oeuvre sombre et pleine de tension, chef d’oeuvre dodécaphonique du compositeur… Les deux pièces ont été enregistrées lors du festival de Lockenhaus dont Nicolas Altstaedt a pris la direction artistique.