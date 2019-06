Le Skride Piano Quartet joue Mozart et Brahms

On la connaissait excellente soliste, on la découvre excellente chambriste. La lettone Baiba Skride, prix du concours Reine Elisabeth en 2001, a fondé un quatuor avec piano en 2016. On y retrouve sa sœur, la pianiste Lauma Skride avec qui elle joue depuis toujours, l’altiste Lise Berthaud, excellente chambriste française et la néerlandaise Harriet Krijgh violoncelliste récemment choisi pour intégrer le prestigieux quatuor Artemis. Voilà donc un quatuor 100% féminin.

Vienne est à l’honneur de leur premier disque : Mozart d’abord, Brahms ensuite et Mahler, avec son mouvement de quatuor, extrait d’une pièce qu’il n’achèvera jamais.

Les 4 musiciennes donnent une superbe version de ces pièces : Les cordes sont amples et rondes, portées par un piano délié qui crépite. La pianiste Lauma Skride est d’ailleurs la musicienne star de cet enregistrement tant elle semble faire le lien entre les trois cordes. La cohésion entre ces musiciennes est d'ailleurs impressionnante, elles semblent parler d’une seule voix. Difficile de croire qu’elles jouent ensemble depuis seulement trois ans.

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor avec piano en sol mineur n°1 K478

Skride Piano quartet

Johannes Brahms

Quatuor avec piano en sol mineur n°1

Skride Piano quartet