L'Ensemble Il Gardellino interprète la musique de Josef Myslivecek

L'Ensemble Il Gardellino interprètent la musique de Josef Myslivecek

Cela fait quelques années que les interprètes s’emparent de l’œuvre de Josef Myslivecek, compositeur né en Bohême qui connaissait très bien la famille Mozart. Son influence fut d’ailleurs importante sur le jeune Mozart à tel point que certaines des œuvres de Myslivecek lui ont été attribuées à tort.

Ce musicien a eu énormément de succès en son temps. Il fut un maître incontesté des scènes d’opéra en Italie où il fit la majeure partie de sa carrière.

L’excellent ensemble belge Il Gardellino a choisi de nous faire découvrir Adam et Eve, un oratorio “plein de feu, d’esprit et de vie” selon les mots de Mozart. On retrouve la fougue et la passion de l’opéra dans la plupart des airs de cette œuvre lumineuse et enjouée. On sent aussi que c’est un musicien qui sait mettre en valeur les voix : son sens mélodique est indéniable et il ne s’interdit aucune prouesse technique. Belle découverte pour ce premier enregistrement, et belle interprétation et c’est donc tout naturellement que c’est notre dernier disque du jour de la saison !

Josef Myslivecek

Adamo ed Eva : Ouverture : Allegro con brio (1ère partie)

Ensemble Il Gardellino

Peter van Heyghen (direction)

Josef Myslivecek

Adamo ed Eva : Rendero le sponde al Mare / Se la serena fronte (2ème partie)

Alice Rossi, (soprano), Roberta Mameli (soprano), Valerio Contaldo (ténor)

Ensemble Il Gardellino

Peter van Heyghen (direction)