Beethoven : Symphonies n°6 et n°8 dirigé par Philippe Jordan.

En 2017, Philippe Jordan, commençait une intégrale des symphonies de Beethoven avec les Wiener Symphoniker. Deux ans plus tard, l’intégrale n’est pas terminée car chaque enregistrement s’approche de la perfection.

Philippe Jordan refuse le hasard, l’approximation ou “l’à-peu-près”.

A la tête de l’orchestre symphonique de Vienne depuis 2014, Philippe Jordan effectue - comme partout où il passe - un travail d'orfèvre. Du moindre détail au souffle général, le chef d’orchestre contrôle ses musiciens avec un charisme indéniable.

L’avant dernier volume de l’intégrale nous offre une symphonie pastorale de haute tenue. Le dernier volume arrivera en 2020 pour l’année Beethoven.

“Après l'utopie politique de la révolution et de la liberté dans la cinquième symphonie, la Pastorale recherche la liberté et la rédemption dans la nature. Pour moi, c'est peut-être la plus belle symphonie de Beethoven. ", Explique Philippe Jordan.

D’un orage cathartique, au lever de soleil rédempteur ; le chef suisse peint ici un grand tableau de la nature, de ses évènements, ses expressions, ses tempêtes et ses tourments.

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°8 en Fa Maj op 93 : 2. Allegretto scherzando

Wiener Symphoniker

Philippe Jordan (direction)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°6 en Fa Maj op 68 : 4. Gewitter - Sturm

Wiener Symphoniker

Philippe Jordan (direction)