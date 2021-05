"Quinta Essentia" de Francesclo Geminiani par le Concerto Köln

Le Concerto Köln rend hommage aux Concerto Grossi de Geminiani, forme musicale manifeste de l'Ere Baroque.

Francesco Geminiani est compositeur italien né en 1687 et mort en 1762. Il reçoit une éducation musicale de par son père et Alessandro Scarlatti. Il est également violoniste et se perfectionne auprès du célèbre Corelli à Rome. Premier violon de l'Opéra de Naples, il prend la direction du grand théâtre lyrique. Contemporain de Haendel, il interprète ses concertos pour violon à la cour de Londres. Il composa de nombreux Concerto Grosso tout au long de sa carrière. Beaucoup d'entre eux sont des transcriptions des Sonates pour violon de Corelli. Ainsi, Geminiani produit des versions révisées et améliorées des compositions de son contemporain Corelli. Dans ce disque "Quinta Essentia", le Concerto Köln propose une sélection de ces Concerti Grossi rendant hommage au compositeur.

Disque paru en avril 2019, sous le LabelBerlin Classics.