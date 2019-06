Les Tableaux d’une exposition de Moussorgski, les 3 préludes de Gershwin sous les doigts de Benjamin Moser

C’est un pianiste dont il faut retenir le nom l’allemand Benjamin Moser. Il est issu d’une famille de musiciens : une mère soprano et un père et un frère (Johannes) violoncelliste.

Il a fait ses études en Allemagne, a remporté le « Prix du public » au Concours Tchaïkovski en 2007 et il enseigne aujourd’hui à Lucerne. Il a voulu dans son 4e et nouvel opus, relier la Russie aux Etats-Unis. Le musicien débute son disque avec les Tableaux d’une exposition de Moussorgski puis suivent les 3 préludes de Gershwin et pour relier les deux pays, il a choisi des arrangements de mélodies de Rachmaninov réalisés par le grand virtuose américain Earl Wild. Un programme bien ficelé lors duquel le musicien à l’occasion d’afficher sa virtuosité mais sans que ce ne soit jamais abrutissant techniquement. Il trouve la musicalité, les nuances, les couleurs et quelques surprises même, pour nous garder toujours attentif. Coup de cœur pour ses Rachmaninov. Espérons qu’on l’entendre prochainement dans les sonates du maître russe !

