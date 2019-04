Gottfried Heinrich Stölzel : passion

Ce musicien contemporain de Jean-Sébastien Bach étudia d’abord à Leipzig avant de passer quelques années en Italie où il rencontra Vivaldi et Scarlatti. On le croisera ensuite à Prague et Bayreuth, puis se fixera à la cour de Saxe-Gotha où il sera maître de chapelle pendant 30 ans, jusqu'à sa mort. Il va y écrire des pages instrumentales mais aussi dix-huit opéras et plus de mille cantates. Malheureusement la majeure partie de son œuvre n’a pas survécu. Aucune de ses 80 suites pour orchestre n’a par exemple été retrouvée.

Il nous reste heureusement la partition de cette passion-oratorio baptisée « Un agneau passe et porte la faute ». Une œuvre d’une rare intensité dramatique. La manière dont elle est construite accentue d’ailleurs le drame : des récitatifs concis, des airs courts et exaltés suivis de chœurs brefs. Cet enchaînement se répète, avec à chaque fois des solistes différents. On peut se réjouir que cette œuvre forte sorte enfin de l’ombre.

Gottfried Heinrich Stölzel

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld : Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld(1ère partie) Chœur

Purcell Choir

György Vashegyi, direction

Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld : Hirte, der aus Liebe stirbt (1ère partie) AirSoprano

Agnès Kovacs (soprano)

Purcell Choir

György Vashegyi, direction