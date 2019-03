Le Brahms haletant de Geoffroy Couteau et du quatuor Hermès

En mars 2016, Geoffroy Couteau publiait l’intégrale de l’œuvre pour piano seul de Johannes Brahms. Le musicien n’a pas fini son pèlerinage musical autour de Johannes Brahms car il se lance maintenant dans une intégrale de sa musique de chambre avec piano.

Il a fait appel à un excellent quatuor pour l’accompagner dans ce premier volume : le quatuor Hermès, avec lequel il interprète le vaste quintette pour piano et cordes. Une œuvre typique de Brahms, aux sonorités orchestrales, qui allie intensité dramatique et tendre mélancolie.

Brahms n’a pas voulu un dialogue aux allures de concerto entre le piano et les cordes. Il attend plutôt des instrumentistes qu’ils fusionnent tout au long de la pièce, et nos cinq musiciens l’ont parfaitement compris, il y a un équilibre parfait entre eux, Geoffroy Couteau, au piano puissant et coloré, devenant le 5e membre du quatuor Hermès.

Le résultat est haletant et enivrant… C’est notre disque coup de cœur du jour

