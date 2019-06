Mozart : Concertos pour piano n°20 et 21

C’est l’homme des intégrales et des vastes projets. Le français Jean-Efflam Bavouzet poursuit son voyage mozartien en enregistrant tous ces concertos avec le chef Gabor Takacs Nagy et sa Camerata de Manchester.

Ce quatrième volume nous fait entendre deux des plus célèbres concertos de Mozart : les 20 et 21e. Deux œuvres que les interprètes relient par une ouverture, celle de Don Giovanni. Cette ouverture est représentative de leur approche : il faut jouer les concertos de Mozart avec théâtre et drame.

Chaque nouveau volume nous entraîne donc sur une scène d’opéra, le piano étant le principal personnage des différents actes. Le piano perlé et riche en couleur de Jean-Efflam Bavouzet passe donc par tous les états, de la tendresse à l'angoisse, faisant vivre tous les états d'âme mozartiens.

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : ouverture

Manchester Camerata

Gabor Takacs Nagy (direction)

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano en ré min K 466 : 1. Allegro

Jean Efflam Bavouzet (piano)

Manchester Camerata

Gabor Takacs Nagy (direction)