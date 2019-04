Andras Schiff : Franz Schubert Sonatas & Impromptus chez ECM

On le sait depuis un moment déjà la musique de Schubert inspire profondément le pianiste Andras Schiff. Il a laissé au début des années 90, une intégrale de ses sonates pour Decca. Mais il n’avait visiblement pas encore tout dit car en 2015, il éditait, cette fois chez ECM un double disque d’œuvres de Schubert enregistrées sur un instrument viennois de 1820 "ce piano convient idéalement aux œuvres pour clavier de Schubert disait à cette époque Andras Schiff. Il y a quelque chose de la quintessence de la musique viennoise dans son timbre, à la fois doux et tendre, chantant et mélancolique".

Ecouter Andras Schiff jouer Schubert à tout de l'expérience inédite, c'est un voyage de l’esprit qu'il nous propose à chaque fois et ce nouvel opus ne fera pas exception. Sur ce piano ancien, il est obligé d'adapter son discours, ses nuances, ses tempos, mais rien ne semble jamais contraint ni forcé. Le discours coule de source et ne s'interrompt jamais. Voilà un Schubert vivant et frémissant, haletant et animé, et même quasi cinématographique et théâtral parfois : le final de la sonate D958 aurait ainsi pu être écrite pour accompagner un film muet.

Franz Schubert

Impromptu pour piano en Sol bémol Maj op 90 n°3 D 899 n°3

Andras Schiff, piano

Franz Schubert

Sonate pour piano n°19 en ut min op posth D 958 : 4. Allegro

Andras Schiff, piano