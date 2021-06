Mozart à 20 ans - Aline Zylberajch, Alice Pierot, L’Orchestre du Jour

Ce disque est l’occasion d’entendre ces deux artistes avec un tout nouvel orchestre fondé par Alice Piérot : l’Orchestre du jour.

Alice Piérot a découvert enfant le 5ème concerto pour violon de Mozart, grâce à un disque et un interprète, le violoniste David Oïstrakh. Elle n’avait plus qu’une envie : le jouer.

Cet enregistrement est pour moi la réalisation d'un rêve de jeunesse, non pas cette chose que vous portez en vous et qui un jour éclot, non. Il s'agit bien de celle rêvée, traversée, regardée depuis l'autre côté du miroir, Mozart comme l'essence même de la jeunesse.