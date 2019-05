Le Messie HWV 56 (intégrale) par le Collegium 1704 dirigé par Vaclav Luks chez ACCENT

La nouvelle version du Messie de Haendel de Vaclav Luks et son Collegium 1704 a tout pour plaire. Le chef tchèque, qui s’est fait connaître en enregistrant brillamment les œuvres de son compatriote Zelenka, a cette fois choisi le plus célèbre des oratorios de Haendel. Sa version se distingue de celle de ces confrères. Cela fait presque 10 ans qu’il travaille sur la nouvelle édition critique du Messie publiée chez Bärenreiter. Il a donc au fils des ans conçu son propre Messie, œuvre qu’il a souhaitée interpréter en toute simplicité. Le chef a en effet voulu rester au plus proche de la partition et ne pas l’alourdir avec différents ornements. Résultat : une interprétation franche, naturelle, engagée mais aussi diablement vivante et lumineuse et sans aucun chanteur anglophone dans la distribution ! Italien, polonais et allemands se partagent la vedette. Des solistes relativement jeunes qui participent au succès de cet enregistrement.

Georg Friedrich Haendel

Le Messie HWV 56 : Hallelujah (2ème partie) Chœur

Collegium 1704

Vaclav Luks, direction

Georg Friedrich Haendel

Le Messie HWV 56 : Glory to God in the highest (1ère partie) Choeur – Rejoice greatly O daughter of Zion (1ère partie) Air de soprano

Giulia Selemenzato (soprano)

Collegium 1704

Vaclav Luks, direction