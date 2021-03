Julien Chauvin et Le Concert de la Loge gravent le Stabat Mater et les Symphonies n° 84 & 86 de Joseph Haydn

Les "Symphonies Parisiennes" n° 84 dite la "Discrète" & n° 86 dite la "Capricieuse" et le "Stabat Mater" de Haydn sont ici interprétés par l’Ensemble Aedes et les solistes Florie Valiquette, Adèle Charvet, Reinoud Van Mechelen et Andreas Wolf. Disque paru le 12 février 2021, sous le label Aparté.

L'ensemble français Le Concert de la loge joue sur instruments d’époque, sous la direction de Julien Chauvin.

Ce disqueconclue l’aventure Haydn et son intégrale des Symphonies parisiennes avec les n° 84 et 86. Le chef et son orchestre complètent le programme avec le Stabat Mater, une œuvre rarement interprétée bien qu’elle fut l’une des plus jouées du vivant du compositeur. Composé en 1767 en plein Sturm and Drang, le Stabat frappe par la sobriété de son expression et son caractère contemplatif (« Fac me vere tecum flere »), sans exclure toutefois des moments où la musique approche le sublime, comme dans le « Sancta Mater, istud agas », en compagnie du brillant ensemble Aedes sous la direction de Mathieu Romano accompagné de jeunes talents d’exception.

Forum Opéra déclare le 22 février : "Julien Chauvin, qui dirige tout en tenant sa partie de violon, à l’égal de Haydn, nous vaut une lecture dynamique, sensible, souple, stylistiquement exemplaire, tout en se montrant respectueux du caractère sacré du texte."

On ne cessera jamais assez de louer l’apport décisif des instruments d’époque et de la pratique historique dans la réestimation actuelle du répertoire classique et préromantique." ClassiqueNews.com

Disque paru le 12 février 2021 sous le label Aparté.