Schubert : Die schöne Müllerin - Andrè Schuen, Daniel Heide

Une "Belle meunière" par un jeune baryton originaire du Tyrol italien. Andrè Schuen a déjà enregistré Schubert mais aussi Britten, Beethoven, Schumann ou Liszt...

Ce n'est pas le premier disque de ce jeune baryton mais il s'agit en revanche de son premier opus sous les projecteurs du label Deutsche Grammophon, ce qui change sûrement beaucoup de choses pour cet ancien élève de Wolfgang Holzmair et de Brigitte Fassbaender.

On avait déjà eu l’occasion d’admirer la voix de velours du baryton dans ses précédents opus et on retrouve dans cette "Belle meunière" le timbre clair et plein de couleurs du musicien techniquement très à l’aise.

Sans oublier l’interprétation, vivante et musicale. Avec un vrai talent de conteur, André Schuen passe de la joie à la désillusion, de l'exaltation à l’abattement.

Andrès Schuen est soutenu par le piano de Daniel Heide, spécialiste du lied et accompagnateur des plus grandes voix d’aujourd’hui.