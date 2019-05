Brahms : Concerto pour violon et double concerto pour violon et violoncelle chez Naxos

En Pistes met ce matin à l’honneur une violoniste que nous avons découvert dans les années 2000 : la chinoise Tianwa Yang. A 13 ans, elle enregistrait les 24 caprices de Paganini. 5 ans plus tard, elle se lançait dans une intégrale de la musique pour violon de Pablo de Sarasate. Derrière ces pages sucrées et légères, on percevait déjà la personnalité affirmée d’une jeune musicienne capable des plus belles nuances et des plus beaux traits virtuoses.

Elle enregistre aujourd’hui deux tubes du répertoire : le concerto et le double concerto de Johannes Brahms. Difficile encore de résister à ce violon créatif, spontané et plein d’esprit. Dans le double concerto, elle a trouvé un partenaire à la hauteur de son talent, l’allemand Gabriel Schwabe. Le son est puissant, l’engagement sans faille et la ligne mélodie ultra précise. Osmose parfaite entre ces deux musiciens dont les voix s’entremêlent pour une version résolument moderne.

Pablo de Sarasate

Danses espagnoles op 23 : Zapateado op 23 n°2

Tianwa Yang (violon), Markus Hadulla (piano)

Johannes Brahms

Double concerto pour violon et violoncelle en la min op 102 : 3. Vivace non troppo

Tianwa Yang (violon), Gabriel Schwabe (violoncelle)

Deutsche Sinfonieorchester de Berlin

Antoni Wit (direction)