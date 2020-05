César Franck - Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck

Le chef de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck, inaugure une collaboration avec le label Alpha dont voici le premier opus. Deux œuvres de César Franck sont au programme: "Ce qu’on entend sur la montagne", poème symphonique d’après Victor Hugo, et la "Symphonie en ré mineur".

La Symphonie en ré mineur, dédiée à Henri Duparc et créée en 1889, avait quelque peu dérouté à l’époque… Mais Debussy lui, l’avait trouvée ébouriffante. C’est effectivement le mot qui vient à l’esprit quand on écoute cette vaste pièce qui se finit en apothéose et qui met ainsi en valeur les qualités de l’orchestre.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France est en pleine forme et semble épanoui sous la baguette de celui qui est son chef depuis 2015.