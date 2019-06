Brahms, Schumann et Mahler par Renée Fleming sous le label Decca

Après un disque autour des comédies musicales, Renée Fleming renoue avec le répertoire classique et particulièrement celui du lied. Brahms, Schumann et Mahler sont au programme d’un opus porté par une chanteuse à la voix ample et voluptueuse. Un timbre profond et parfois presque crépusculaire, idéal dans ces pages souvent mélancoliques. La soprano a fait appel à d’excellents accompagnateurs : Hartmut Höll chez Brahms et Schumann, qui déploie un piano expressif et coloré. Et le chef Christian Thielemann chez Mahler, qui lui offre un écrin sensuel et savoureux.

Robert Schumann

L’amour et la vie d’une femme

Renée Fleming (soprano), Hartmut Höll (piano)

Gustav Mahler

Rückert lieder

Renée Fleming (soprano)

Münchner Philharmoniker

Christian Thielemann (direction)