Si j'ai aimé chez ALPHA

Sublime enregistrement (couronné d’un Diapason d’or de l’année) où elle se présentait en amoureuse désillusionnée, en chimère insaisissable et mélancolique. Sandrine Piau n’en n’a pas fini avec l’amour et ce nouvel enregistrement est un peu le miroir du précédent.

Ici, tout est question de désir, d’attente, d'espérance ; tout n’est que transparence et lumière.

Le programme est passionnant, car sur les vers des plus grands poètes français, Sandrine Piau a sélectionné des partitions célèbres, mais aussi des raretés : on y découvre des mélodies de Théodore Dubois ou d’Alexandre Guilmant.

La voix de Sandrine Piau est un ravissement de légèreté, de sensibilité, de poésie. Son timbre est aérien, sa diction parfaite, son intonation jamais en défaut. Le concert de la Loge, l’ensemble sur instruments baroques de Julien Chauvin participe à ce sentiment de transparence.

Décidément, l’amour, ses affres et l’esprit français, subliment Sandrine Piau.

Hector Berlioz

Les nuits d'été op 7 H 81 : 1. Villanelle

Sandrine Piau (soprano)

Le concert de la Loge

Julien Chauvin (direction)

Camille Saint-Saëns

Extase - Papillons

