"Le Jardin féérique" - Amacord, piano duo

Pour leur premier disque, ​Ivana Alkovic et Maarten den Hengst enregistrent Six Epigraphes Antiques de Debussy, Jeux d'Enfants de Bizet et Ma Mère l'Oye de Ravel, pour de très belles interprétations de piano à quatre mains.

Le Jardin féérique, premier album du duo Amacord, paru chez Zip records