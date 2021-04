Officina Romana - Le Stagioni, Paolo Zanzu

Nous partons à Rome avec un très beau disque que l’on doit au chef et claveciniste Paolo Zanzu. Au 18e siècle, la ville italienne est l'une des plus importantes capitales musicales où se croisent les grands musiciens baroques : Corelli, Haendel, Scarlatti, Caldara.

Paolo Zanzu a ici imaginé un concert composé de pièces qui auraient pu être jouées lors d’une soirée romaine chez un cardinal de l’époque. Il mêle musique de chambre et petit orchestre, musique instrumentale et vocale.

L’élément constitutif du langage de cette époque, c’est la vocalité. Riche, variée, chatoyante, débridée, pyrotechnique, la ligne mélodique est le cœur battant de cette musique. Dans les airs, comme dans les sonates et les concertos, elle chante pour émouvoir et séduire.

L’instrument le plus prisé à Rome, c’est la voix : les femmes étant le plus souvent interdites de scène, les castrats sont les vrais protagonistes de cette saison musicale. Et pour interpréter les airs de ce programme, Paolo Zanzu a fait appel à une belle voix de contre-ténor, celle de Carlo Vistoli.