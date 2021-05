Théodore Dubois Piano Quartet & PIano Quintet

La redécouverte du compositeur français Théodore Dubois se poursuit avec sa musique de chambre pour piano, autour d'un Quatuor avec piano et Quintette avec piano et hautbois.

Le compositeur Clément François Théodore Dubois est né en 1837 à Rosnay et mort en 1924 à Paris. Il est également organiste et pédagogue, notamment au Conservatoire de Paris où il enseigne la composition et l'harmonie. Il prendra la succession d'Ambroise Thomas. En 1861, il remporte le Premier Grand Prix de Rome avec la cantate Atala, et succède ensuite à Camille Saint-Saëns au poste d’organiste à l'église de la Madeleine.

Ce nouveau disque nous propose de redécouvrir sa musique de chambre pour piano, ici articulée autour de son Quintette pour piano en Fa majeur (piano - violoncelle - alto - violon - hautbois) et son Quatuor avec piano en la mineur (piano - violoncelle - alto - violon), composé au début du XXe siècle.