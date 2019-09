Nelson Goerner joue Paderewski et Godowski

Leurs deux oeuvres partagent une même redoutable virtuosité et une densité au niveau de l’écriture, mais la comparaison s’arrête là : rien à voir entre l’ambiance sombre et torturée des variations et fugues de Padewereski et la brillance et l’insouciance de la 1er métamorphose symphonique de Godowski.

Un programme qui ravira les amateurs de grandes pages virtuoses romantiques, admirablement jouées par Nelson Goerner.