Six quatuors de Haydn par le Quatuor Hanson

Ce sont les mots du Quatuor Hanson qui a choisi pour son premier disque, non pas un, non pas deux, mais 6 quatuors de Haydn !

Les quatre musiciens veulent nous montrer les mille visages du compositeur qui sait être tour à tour blagueur et espiègle, élégant et lyrique, fougueux et passionné.

L’imagination de Haydn n’a pas de limite nous disent-il : et c’est ce que l'on retiendra de l'écoute de ces 6 quatuors. Chacun a sa propre personnalité, chacun tente de nous montrer ce que Haydn a apporté à l’histoire du quatuor à cordes. Du 5e l’opus 20, qui pose les bases d’un genre nouveau… Au 2e de l’opus 77, dernier quatuor achevé par le maître, nous assistons à 30 ans de recherches, d'expérimentations, d'innovations. Les Hanson mettent en lumière la variété de caractères de ses oeuvres, mais aussi leurs inventions.

Un premier disque audacieux et réussi dans lequel ce quatuor impose tout de suite son style et sa liberté.