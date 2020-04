Juditha Triumphans de Vivaldi par Jordi Savall, la Capella Reial de Catalunya et le Concert des Nations

Venise a vaincu les Turcs et Vivaldi a composé un oratorio militaire et sacré. Jordi Savall s’est passionné pour cette œuvre.

[première diffusion : 09 octobre 2019]

Non que Jordi Savall soit un spécialiste de Vivaldi, mais les enjeux politiques, cette guerre des Vénitiens contre l’Empire Ottoman ne pouvaient que fasciner le chef qui voit en cet oratorio le « climax de la production vocale de Vivaldi », parlant d’un « dramatisme compact » et concluant qu’il s’agit d’une des réussites les « plus intenses et fascinantes du genre »

Jordi Savall prenant soin de préciser que Vivaldi n’est pas que le compositeur des saisons, mais aussi le plus grand compositeur de musique vocale du baroque.

C’est donc l’unique oratorio de Vivaldi que Savall a donné en concert à la Philharmonie de Paris en 2018. Une œuvre redécouverte en 1920 dans la bibliothèque de Turin ; il existe sans doute d’autres oratorios de Vivaldi, mais celui-ci est le seul à avoir survécu.