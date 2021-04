Madonna della grazia - Ensemble Il Caravaggio, Camille Delaforge

Voilà un très beau disque qui nous permet de découvrir un jeune ensemble qui a vu le jour il y a 3 ans : l'ensemble Il Caravaggio, dirigé par Camille Laforge. Leur premier opus porte le nom d'un chant de marins : Madonna Della Grazia.

Le programme est bâti autour de la figure de la femme dans la musique italienne du 17e siècle, la femme dans toutes ses beautés. Une figure importante revient au fil des pages choisies : la figure de la Vierge.

C’est un passionnant voyage entre savant et populaire qui nous est proposé. Ce parcours entre profane et sacré nous permet de découvrir de nombreuses pièces, comme une pièce inédite de la compositrice Isabella Leonarda, mère supérieure au Couvent des Ursulines qui laisse plus de 200 œuvres sacrés.

On trouve également un Stabat Mater - qui n’est pas celui de Pergolèse mais de Giovanni Felice Sances - et un lamento de la nymphe qui n’est pas celui de Monteverdi mais celui de Brunelli, compositeur né à Pise en 1577.

Camille Delforge semble galvaniser ses troupes et ses deux chanteurs : Anna Reinhold, impériale, une voix superbe aux interprétations touchantes et le baryton basse Guilhem Worms,nommé aux Victoires de la musique classique 2019 dans la catégorie Révélations lyrique. Il brille lui aussi dans ces pages qui demandent aux interprètes d’être polyvalents car entre savant et populaire, les techniques diffèrent.