Mendelssohn dirigé par le chef Edward Gardner

Voilà une superbe série réalisée par l'orchestre de Birmingham et le chef Edward Gardner. Depuis cinq ans, ces musiciens reviennent en musique sur la relation privilégiée du compositeur avec Birmingham et tout particulièrement avec son hôtel de ville. Cette salle de concert permettait d’accueillir les plus grands musiciens lors du festival annuel. Mendelssohn y était régulièrement invité, il y a dirigé une grande partie de ses œuvres et en a même créé certaines. C’est le cas de son oratorio Elie.

Mendelssohn déclarera qu’il n’a jamais eu autant de succès que dans cette ville. Le compositeur Ignaz Moscheles rapportera quant à lui avoir vu le public debout à l’issue d’une représentation de la 5e symphonie, coutume seulement réservée en Angleterre à l’Hallelujah du Messie de Haendel.

L’orchestre de Birmingham et Edward Gardner ont enregistré dans l’hôtel de ville de Birmingham, histoire de rester au plus près de l’esprit mendelssohnien. Une belle réussite !

Felix Mendelssohn

Le songe d'une nuit d'été op 61, ouverture en Mi Maj op 21

Orchestre de Birmingham

Edward Gardner (direction)