Trois Frères de l'Orage par le Quatuor Béla chez KLARTHE

“Dans la tourmente et le grand désordre humain de la Seconde guerre mondiale, des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont péri dans les camps de la mort, tués par la barbarie de l’homme” (Quatuor Béla)

Trois compositeurs vont mourir, en pleine jeunesse, il s’agit de Pavel Hass, Hans Krasa et Erwin Schulhoff.

“Nous avons choisi, avec cet enregistrement, de rendre hommage à la musique de ces “trois frères de l’orage”, pleine de sensualité, de couleurs et de vie” (Quatuor Béla)

Le quatuor Béla nous offre ici un disque subtil, intense et magnifiquement enregistré, une sorte de portrait instantané de trois musiciens. Trois visions différentes de l’art du quatuor à cordes, entre incursions Jazz, gestes expressionnistes ou rêve d’équilibres classiques.

“Schulhoff (enfant prodige) est le plus doué et le plus prolixe ; Haas le plus exigeant et le plus critique avec lui-même. Quant à Krase qui n’a composé qu’une quinzaine d’œuvres et qui menait une vie de bohème, il est peut-être le plus original” écrit Corinne Schneider dans la notice de ce livret.

Erwin Schulhoff

Quatuor à cordes n°1 : 1. Presto con fuoco

Quatuor Béla

Hans Krasa

Thème et Variations (sur la chanson d'Anna)

Quatuor Béla