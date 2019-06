An English Coronation 1902 – 1953 chez le label SIGNUM

Chaque couronnement est une page dans l’histoire de la Grande Bretagne. Edward VII en 1902, George V en 1911, George VI en 1937 et Elisabeth II en 1953. La série The Crown retrace par ailleurs cette fascination d’un peuple pour son roi.

Paul McCreesh a eu la très bonne idée de retrouver ces quatre couronnements en musique. Moment de faste, d’apparat festif, de célébrations religieuses et nationales. Des fanfares initiales jusqu’au chœur de 300 chanteurs, c’est toute la gloire d’un couronnement qui est ici retracée en compagnie des compositeurs officiels : Purcell, Handel, Elgar ou Walton.

Dans le cadre imposant de la cathédrale d'Ely, Paul McCreesh et le Gabrieli Consort donnent vie à l'histoire, aux cérémonies et à la liturgie de ces événements extraordinaires.

Magnifique travail de recherche de ces offices entendues lors des couronnements. Un disque à écouter la main sur le cœur.

Edward Elgar

Pomp and circumstance op 39 : 1. Marche militaire en Ré Maj

Gabrieli Consort

Georg Friedrich Handel

Zadok the priest HWV 258

Gabrieli Consort