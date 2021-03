"French Duets" ou les Duos pour pianos de Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc par Steven Osborne et Paul Lewis

Les pianistes Paul Lewis et Steven Osborne réunissent les plus grandes pages du répertoire pour duo de piano. L'heure romantique est ici à l'honneur.

Si les œuvres originales et les arrangements pour deux pianos étaient, pour des raisons évidentes, essentiellement destinés à la salle de concert, les besoins du salon français donnèrent lieu à un répertoire non moins remarquable d’œuvres pour piano à quatre mains. Et au sein de ce répertoire, la musique qui évoque des souvenirs d’enfance constitue un sous-ensemble très précieux.

Programme du disque

Fauré, Dolly Suite, Op. 56

Poulenc, Sonata for Piano Four Hands (à mademoiselle Simone Tilliard)

Debussy, 6 Epigraphes antiques

Debussy, Petite Suite

Stravinsky, Three Easy Pieces for Piano Duet

Ravel, Ma Mère l’Oye

Disque à paraître le 5 mars 2021 sous le Label Hyspérion