Jean Sébastien Bach : Cantates Celebration BWV 205a et 249a chez Deutsche Harmonia Mundi

Coup de cœur pour le dernier disque Bach du musicien allemand né en 1980, Alexander Grychtolik. Musicien complet puisqu’il est chef, mais aussi claveciniste, improvisateur de génie (il souhaite d’ailleurs remettre l’improvisation au centre des interprétations de musique ancienne) et musicologue. On lui doit de nombreuses études sur les partitions de Jean Sébastien Bach dont une reconstruction de sa passion selon Saint Marc.

Son nouveau disque nous fait d’ailleurs découvrir deux cantates dont la musique a été perdue et dont il donne sa propre reconstruction : la BWV 205a, écrite pour le sacre d’Auguste III de Pologne et la 249a dite “cantate du berger”, basée sur des extraits de l’oratorio de Pâques. Ce sont donc des découvertes pour l’auditeur, découvertes lumineuses et brillantes. C’est un Bach conquérant et victorieux qu’il nous fait entendre. Son interprétation est vive et emportée, jusque dans les récitatifs, animés et ardents. Un Bach théâtral et triomphant mené de main de maître par Alexander Grychtolik et sa Deutsche Hofmusik.

Jean Sebastien Bach

Cantate BWV 205a Blast Lärmen, ihr Feinde ! : 1. Blast Lärmen, ihr Feinte ! Verstärket die Mach (Tutti)

Deutsche Hofmusik

Alexander Grychtolik (direction et clavecin)

Jean Sebastien Bach

Cantate BWV 249a Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen : 3. Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen (Duo Menalcas / Damoetas Doris / Sylvia)

Miriam Feuersinger (soprano), Elvira Bill (contralto), Daniel Johannsen ténor), Stephan Mac Leod (basse)

Deutsche Hofmusik

Alexander Grychtolik (direction et clavecin)