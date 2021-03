Hosakawa / Mozart - Momo Kodama, Seiji Ozawa, Mito Chamber Orchestra

Ce disque paraît sous le label ECM qui publie pour la première fois un enregistrement de concert, réalisé par la pianiste Momo Kodama au Japon en 2006.

Sur ce disque on trouve d’un côté Lotus under the Moonlight du compositeur contemporain japonais Toshio Hosokawa, une œuvre d’une poésie incroyable écrite pour la pianiste Momo Kodama dont le jeu transparent, sensible et expressif a profondément inspiré la musique du compositeur.

De l’autre côté, on trouve le Concerto n°23 de Mozart. Et ce n’est pas un hasard si ces deux musiciens se retrouvent face à face.

A l’occasion du 250e anniversaire de Mozart, la radiodiffusion de l’Allemagne du Nord avait demandé à Hosokawa de choisir un concerto de Mozart et d’écrire une pièce pour le même effectif. Le musicien japonais avait choisi de s’inspirer du 23e concerto de Mozart, dont on retrouve d’ailleurs plusieurs citations dans sa pièce.

Ce programme a été donné en 2006 dans différentes villes du monde. Au Japon, le chef Seiji Ozawa était à la baguette.