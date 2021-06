Hope Amid Tears - Yo-Yo Ma, Emanuel Ax

Ce sont des amis de longue date qui se produisent ensemble depuis plus de 40 ans. Ils ont enregistré une dizaine d’albums en duo, en trio, en quatuor…

Le violoncelliste Yoyo Ma et le pianiste Emanuel Ax partagent une amitié précieuse. Amitié musicale et intellectuelle, car ils ont paraît-il le même sens de l’humour et la même vision de la vie.

En 1987, ils enregistrent leur première intégrale des sonates pour violoncelle de Beethoven. Elle sera récompensée par un Grammy Award. Depuis, le cycle n’a jamais cessé de les accompagner sur les scènes du monde entier. Au fil des années, leur interprétation des 5 sonates a évolué et s’est enrichie :

C’est un véritable privilège de vivre avec cette musique depuis plus de 40 ans. Chaque fois que nous retravaillons ces sonates et variations, nous leur trouvons un sens nouveau.

Leur regard sur ces œuvres a changé et c’est pour cela qu’ils ont souhaité réenregistrer ces sonates, plus de 35 ans après leur première version. Une interprétation unie par une belle complicité : mêmes intentions, phrasés et nuances. Ce sont deux instruments qui parlent d'une seule voix.