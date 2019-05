Chostakovitch : Concerto pour violon n°1 et Waxman : Carmen-Fantaisie ICA

Noné Hattori, a tout juste 20 ans, n’a pas froid aux yeux pour se lancer dans le premier concerto de Chostakovich qu’elle joue avec un aplomb et une maîtrise instrumentale exemplaire.

Capté en 2016, alors que la violoniste n’avait que 18 ans, cet enregistrement nous présente une musicienne d’origine japonaise qui a fait toute une partie de ses études en Suisse.

La presse compare ses débuts à ceux d’Hilary Hahn, Vladimir Ashkenazy l’a engagée pour une grande tournée, Vadim Repin en a fait l’une de ses protégées : retenez le nom de Noné Hattori !

C’est un violon virtuose, brillant et pétillant. La Carmen Fantaisie de Waxman est un bonheur d’amusement et de pyrotechnie.

Il n’y a pour l’instant aucune date de concerts en Europe pour découvrir cette jeune musicienne. Pour patienter, voici son premier disque.

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour violon n°1 en la min op 77 : 4. Burlesque

Moné Hattori (violon)

Deutsches Symphonie Orchester Berlin

Alan Buribayev (direction)

Franz Waxman

Carmen fantasie - pour violon et orchestre

Moné Hattori (violon)

Deutsches Symphonie Orchester Berlin

Alan Buribayev (direction)