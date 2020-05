Le Disque classique du jour du mardi 26 mai 2020

On a découvert Andrey Gugnin il y a deux ans. Ce pianiste moscovite de 33 ans est diplômé du conservatoire de Moscou. Dans ce 3e opus, il rend hommage à Leopold Godowsky, né il y a tout juste 150 ans.

Leopold Godowsky était un pianiste exceptionnel, un virtuose sans limite.

Le programme de ce disque regroupe des pièces qui lui ont été dédiées ; on y fait de nombreuses découvertes. Le toucher perlé et délicat d’Andrei Gugnin et la fluidité de son jeu sont un délice pour l’oreille.