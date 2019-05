Goyescas d’ Enrique Granados chez Harmonia Mundi

Entendre les Goyescas de Granados dans sa version lyrique reste encore trop rare aujourd’hui. Après le succès de sa suite pour piano, le compositeur espagnol fut en effet sollicité par l’Opéra de Paris pour écrire un opéra inspiré de son œuvre instrumentale. Goyescas ou les jeunes amoureux, c’est le titre de cette pièce écrite sur un livret de Fernando Periquet et qui s’inspire à nouveau des tableaux de Goya, “le génie représentatif de l’Espagne” disait Granados.

On y croise quatre personnages déchirés par la jalousie et la fierté. Le livret est d’ailleurs assez convenu, ce que n’est pas la musique de Granados qui laisse une partition d’une incroyable richesse en constant changement. Lumineuse d’abord, l’heure est au badinage et à la fête, puis de plus en plus compacte et sombre, à tel point qu’on se croirait dans un opéra de Wagner. Une oeuvre surprenante dans sa construction et dans son langage qui reste encore trop discrète au disque.

Enrique Granados

Goyescas : Siemprefuelindo el pie (Tableau 2 Sc 5. El baile del candil) Rosario Pepa Fernando Paquiro et Choeur

Nancy Fabiola (soprano), Gustavo Pena (ténor), Lidia Vinyes Curtis (mezzo-soprano), Jose Antonio Lopez, (baryton)

BBC Symphony Orchestra

BBC Singers

Josep Pons (direction)

Goyescas : Aquí como allá (Tableau 1 Sc 1. El pelele) Choeur et Paquiro / ¡ Esa chiquilla parece en sí llevar más sal ! (Tableau 1 Sc 2. La calesa) Paquiro Pepa et Choeur

Lidia Vinyes Curtis mezzo-soprano), Jose Antonio Lopez, (baryton)

